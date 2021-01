Ho mobile conferma il furto dei dati di alcuni clienti

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La compagnia telefonica italiana proprietaria di Vodafone, ho, hato quello di cui si è discusso molto negli ultimi giorni ovvero che ci sono stati furti deidi molti utenti. Inizialmente aveva smentito l’accaduto ma contemporaneamente aveva avviato le indagini con le autorità investigative per verificare il presuntodei. Proprio Oggi ha fatto sapere, in un comunicato, che le indagini sono tutt’ora in corso ma che è già emerso che sono stati sottratti illegalmentedi parte della basecon riferimento sulla ianagrafici e tecnici della SIM. L’ azienda ha subito rassicurato che non sono stata in alcun modo sottrattirelativi al traffico, metà di bancari o ...