Giulia Salemi s’interroga su Dayane Mello: “Dopo un giorno limona Zenga, io non sono così” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulia Salemi parla del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e punta il dito contro Dayane Mello, rea di avere baciato Andrea Zenga Dopo pochissimi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip (e senza alcun tipo di interesse reale). “Dayane Mello Dopo un giorno limona Zenga, io non sono così”, parla Giulia Salemi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 4 gennaio 2021)parla del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e punta il dito contro, rea di avere baciato Andreapochissimi giorni dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip (e senza alcun tipo di interesse reale). “un, io non”, parla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

GrandeFratello : Pierpaolo Pretelli parla dei suoi sentimenti per Giulia Salemi?? #GFVIP - MIGXFLHST : @F1NEL1NELOU con sto power mi fai sentire male HAHAHA PENSO SEMPRE A GIULIA SALEMI - Telefono_fucsia : RT @radioprelemi: pier: “lei non li risolve, lei li crea i problemi, un saluto speciale a giulia salemi!” ?? #prelemi #gfvip - Simona83339106 : @gfvipsondaggi1 Giulia Salemi - lovingprelemi : @princiau1 In generale Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli -