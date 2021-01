Enel Green Power avvia costruzione parco eolico Castelmauro (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Enel Green Power, società del Gruppo Enel, ha avviato la costruzione del parco eolico di Castelmauro, in Molise. L’impianto verrà realizzato tra i comuni di Castelmauro e Roccavivara, nella provincia di Campobasso, e sarà costituito da sette aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 29,4 MW. L’entrata in esercizio del parco eolico è prevista entro la fine del 2021. Si tratta del secondo impianto di Enel Green Power attualmente in costruzione, fra quelli aggiudicati nelle recenti gare del GSE, dopo quello di Partanna in Sicilia, in costruzione dallo scorso agosto. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) –, società del Gruppo, hato ladeldi, in Molise. L’impianto verrà realizzato tra i comuni die Roccavivara, nella provincia di Campobasso, e sarà costituito da sette aerogeneratori da 4,2 MW ciascuno, per una potenza totale pari a 29,4 MW. L’entrata in esercizio delè prevista entro la fine del 2021. Si tratta del secondo impianto diattualmente in, fra quelli aggiudicati nelle recenti gare del GSE, dopo quello di Partanna in Sicilia, indallo scorso agosto. ...

