Dakar 2021 | Nasser Al-Attiyah si impone in rimonta nella seconda tappa tra le auto 2° Peterhansel | 3° Sainz

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladellaè andata in archivio tra lecon il convincente successo diAl-, capace dunque di riscattarsi prontamente dopo aver perso quasi 12 minutifrazione inaugurale del rally raid più importante al mondo. Il qatariota di Toyota Gazoo Racing, in coppia con il co-pilota francese Matthieu Baumel, ha sfruttato nel migliore dei modi il vantaggio di partire 27? dopo il trionfatore di ieri per guadagnare davvero molto terreno nei confronti di quasi tutti i suoi avversari più temibili in ottica classifica generale. La prova speciale odierna, caratterizzata da 457 km abbastanza selettivi con partenza a Bisha e arrivo a Wadi Ad-Dawasir, ha ridisegnato completamente la graduatoria assoluta della manifestazione ...