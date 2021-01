Covid: “Sarà un gennaio difficile e critico”, Salmaso lancia l’allarme (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “C’è un rischio concreto che si manifesti in tutta Europa, e quindi anche in Italia, una terza ondata di Covid-19. L’aumento della circolazione del coronavirus, la presenza di una variante più contagiosa e i contatti durante le vacanze, che inevitabilmente ci sono stati, ci stanno portando verso un gennaio difficile e critico“. Lo sottolinea l’epidemiologa Stefania Salmaso all’Adnkronos. Covid, Salmaso: “Bisogna capire dove le persone si infettano” Componente del Comitato scientifico per i vaccini anti Covid dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l’esperta ha lanciato l’allarme su un gennaio particolarmente critico. “Dobbiamo cambiare passo e mettere in ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 4 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “C’è un rischio concreto che si manifesti in tutta Europa, e quindi anche in Italia, una terza ondata di-19. L’aumento della circolazione del coronavirus, la presenza di una variante più contagiosa e i contatti durante le vacanze, che inevitabilmente ci sono stati, ci stanno portando verso un“. Lo sottolinea l’epidemiologa Stefaniaall’Adnkronos.: “Bisogna capire dove le persone si infettano” Componente del Comitato scientifico per i vaccini antidell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l’esperta hatosu unparticolarmente. “Dobbiamo cambiare passo e mettere in ...

chetempochefa : “Appena sarà possibile mi vaccinerò. È una scelta che avrei fatto in qualunque momento della mia vita. Ho sempre fa… - marcodimaio : Sul #vaccino non sono ammessi errori o ritardi. Lo ha richiamato il presidente Mattarella e sarà il terreno su cui… - Adnkronos : Covid, #Oms: 'Non sarà ultima #pandemia' - Sara_fromArda : RT @Adriano99404537: Mio padre è entrato in ospedale per tumore. Adesso ha preso il covid. A casa senza mascherina mai preso. In ospedale c… - lucaguercio : Se continua così non sarà il vaccino a risolvere i problemi causati dal covid, ma lo Xanax. #COVID19 #vaccinazioni #Xanax #vaccino -

