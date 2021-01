Advertising

Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - Aquilottoblu : RT @occhio_notizie: Covid, Cts: 'Il problema non è riaprire le scuole ma mantenerle aperte' - iostoconsalvini : RT @ChiodiDonatella: #COVID, RIUNIONE A #PALAZZOCHIGI PER POCHI INTIMI: #CONTE, #MAGGIORANZA E #CTS Ma com'era la favoletta del dialogo co… - ScuolaNoCovid : RT @IsaInghirami: Riusciremo a evitare il penoso spettacolo di settembre? #scuola - pesorati : ' ' CONTE--> Fai riaprire i bar full time e stabilmente. Ti saranno molto utili. Quando Avrai dubbi, potrai andare… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cts

TGCOM

ROME, JAN 4 - Premier Giuseppe Conte's cabinet is set to meet to approve the COVID-19-related restrictions that will be in force from Thursday, when the current regime of measures elapses. The meeting ...A rischio l'apertura delle scuola per il prossimo 7 gennaio. In Veneto e Friuli Venezia Giulia si riprenderà la didattica a distanza ...