Coop | per 33% manager ripresa non prima del 2025 | voglia di rompere ' bolla'

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Pur essendo ben consapevoli che il recupero della situazione economica e sociale del pre-Covid è ancora molto lontano, soprattutto per il nostro Paese (tanto che per il 33% del campione intervistato di manager la ripresa scivola addirittura al 2025 e oltre), gli italiani dichiarano con forza la voglia di cambiare pagina e rompere la 'bolla' che per molti mesi li ha tenuti reclusi in un drammatico presente sospeso. Si muovono così su un crinale instabile divisi tra la consapevolezza delle molte difficoltà che ancora hanno davanti e l'impazienza di riappropriarsi del loro futuro. Non è un caso, infatti, che 7 italiani su dieci siano già convinti di vaccinarsi, e altri 2 nutrano qualche dubbio ma probabilmente alla fine lo faranno. I cosiddetti no-vax sono ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Il 2020 si chiude con la più ampia contrazione dei consumi dal dopoguerra (-10% rispetto all’anno precedente) e il 2021 vedrà certamente una ripresa (stimabile in un + 4,9%) ...

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Dopo un anno (e un Natale) positivo, previsioni negative per le vendite 2021 della Gdo. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata con il sondaggio ‘2021, l’anno che verrà’ ...

