Comitato Centro Paradiso, lettera a De Laurentiis: “Vogliamo rivalorizzare il luogo dove il Napoli è diventato Campione d’Italia e d’Europa” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Comitato Centro Paradiso scrive una lettera a De Laurentiis, in cui gli si chiede un aiuto per il ripristino e la rivalorizzazione del Centro Paradiso L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilscrive unaa De, in cui gli si chiede un aiuto per il ripristino e la rivalorizzazione delL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

AzzolinaLucia : Nella riunione di ieri il Comitato tecnico-scientifico ha analizzato l’ultimo report sulle scuole realizzato dal Ce… - areanapoliit : Comitato Centro Paradiso, lettera aperta al presidente Aurelio De Laurentiis - pedro75 : RT @MatteoSorrenti: Rimettere in sesto il Centro Paradiso sarebbe una bella rivalsa per il territorio, salvando un pezzo di storia. Bellis… - Paroladeltifoso : La lettera ad ADL da parte del Comitato Centro Paradiso per il ripristino della struttura abbandonata - Inesvillamil1 : RT @AzzolinaLucia: Nella riunione di ieri il Comitato tecnico-scientifico ha analizzato l’ultimo report sulle scuole realizzato dal Centro… -