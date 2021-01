Cambio auto? Ecco i modelli meno costosi del 2021 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anno nuovo, auto nuova: ma per quanti sarà davvero così? Infatti, sebbene lo scorso settembre abbia segnato un incremento del 9,5% delle vendite nel settore automotive – fonte Centro Studi Promotor – rispetto al 2019, sono probabilmente numerosi coloro che hanno programmato il cambio della propria automobile durante il prossimo anno. Tuttavia, un’esigenza di molti è sicuramente tenere sotto controllo i costi e quindi, trovare un modello – che sia nuovo o usato – disponibile a un prezzo più che accessibile: non parliamo quindi delle automobili più postate su Instagram ma di soluzioni in grado di soddisfare a pieno le necessità più comuni, anche dotate delle ultime tecnologie, e che non sacrifichino eccessivamente i nostri risparmi. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Anno nuovo, auto nuova: ma per quanti sarà davvero così? Infatti, sebbene lo scorso settembre abbia segnato un incremento del 9,5% delle vendite nel settore automotive – fonte Centro Studi Promotor – rispetto al 2019, sono probabilmente numerosi coloro che hanno programmato il cambio della propria automobile durante il prossimo anno. Tuttavia, un’esigenza di molti è sicuramente tenere sotto controllo i costi e quindi, trovare un modello – che sia nuovo o usato – disponibile a un prezzo più che accessibile: non parliamo quindi delle automobili più postate su Instagram ma di soluzioni in grado di soddisfare a pieno le necessità più comuni, anche dotate delle ultime tecnologie, e che non sacrifichino eccessivamente i nostri risparmi.

