Calendario Sport Invernali: date, programma, orari, tv, streaming 4-10 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) La stagione degli Sport Invernali entra nel vivo nella prima settimana interamente nel nuovo anno solare: da lunedì 4 a domenica 10 gennaio 2021, infatti, saranno di scena diverse discipline. Lo sci alpino prevede la Coppa del Mondo ed ha in programma le tappe a Zagabria, St.Anton ed Adelboden, mentre il biathlon vede disputarsi ad Oberhof una nuova tappa di Coppa del Mondo, il salto con gli sci prevede la conclusione della Tournée 4 Trampolini, lo sci di fondo vedrà terminare il Tour de Ski, infine lo slittino torna con la Coppa del Mondo a Sigulda. programma Sport Invernali 4-10 gennaio 2021 SCI ALPINO Lun. 04/01/21 – Coppa Europa – SG femminile Zinal (Svi) – ore 10.00 Mar. 05/01/21 – Coppa Europa – SG femminile Zinal (Svi) – ore 10.00 Mer. 06/01/21 ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) La stagione deglientra nel vivo nella prima settimana interamente nel nuovo anno solare: da lunedì 4 a domenica 102021, infatti, saranno di scena diverse discipline. Lo sci alpino prevede la Coppa del Mondo ed ha inle tappe a Zagabria, St.Anton ed Adelboden, mentre il biathlon vede disputarsi ad Oberhof una nuova tappa di Coppa del Mondo, il salto con gli sci prevede la conclusione della Tournée 4 Trampolini, lo sci di fondo vedrà terminare il Tour de Ski, infine lo slittino torna con la Coppa del Mondo a Sigulda.4-102021 SCI ALPINO Lun. 04/01/21 – Coppa Europa – SG femminile Zinal (Svi) – ore 10.00 Mar. 05/01/21 – Coppa Europa – SG femminile Zinal (Svi) – ore 10.00 Mer. 06/01/21 ...

SkySport : Serie A, il calendario del prossimo turno - sportli26181512 : Serie A, il calendario del prossimo turno: Serie A in campo nel giorno dell'Epifania, tutte e dieci le gare della 1… - violaacozzi17 : RT @ilpost: Il 2021 sarà un anno in cui — se tutto va bene — si terranno gli eventi non disputati nel 2020, come gli Europei di calcio e l… - Angy_05_12 : RT @VolleyLube: ?? Modifiche al calendario della Lube ?? Una diretta di lusso su Rai Sport ? #noisiamolube #coppaitalia2020 #campionidelmondo… - Andrea_Bontempo : RT @ilpost: Il 2021 sarà un anno in cui — se tutto va bene — si terranno gli eventi non disputati nel 2020, come gli Europei di calcio e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Sport Calendario Sport 2021: tutti gli eventi dell'anno. Date e programma giorno per giorno: Olimpiadi a luglio! OA Sport Montale, sfida difficile sul campo della capolista

A2 femminile, oggi la prima delle sei partite da giocare entro la fine di gennaio: al PalaFonte di Roma l’Exacer affronta l’Acqua & Sapone, ferma dal 20 dicembre ...

Il Carpi non giocherà col Padova Da decidere solo la formula

Padova-Carpi di domenica 10 gennaio non si giocherà. Resta solo da capire quali saranno le modalità del rinvio del match, su cui potrebbe fare chiarezza oggi il direttore generale biancorosso Alfonso ...

A2 femminile, oggi la prima delle sei partite da giocare entro la fine di gennaio: al PalaFonte di Roma l’Exacer affronta l’Acqua & Sapone, ferma dal 20 dicembre ...Padova-Carpi di domenica 10 gennaio non si giocherà. Resta solo da capire quali saranno le modalità del rinvio del match, su cui potrebbe fare chiarezza oggi il direttore generale biancorosso Alfonso ...