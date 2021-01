Calciomercato Juve, Demiral scontento: o gioca di più o valuta l'addio (Di lunedì 4 gennaio 2021) La settimana di Milan-Juve si apre con un caso inatteso: la scontentezza di Merih Demiral. Il difensore turco non è contento dello spazio a disposizione e, per la prima volta da quando è alla Juventus,... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) La settimana di Milan-si apre con un caso inatteso: la scontentezza di Merih. Il difensore turco non è contento dello spazio a disposizione e, per la prima volta da quando è allantus,...

Advertising

forumJuventus : ?? Domani apre ufficialmente il calciomercato ?? Come rinforzereste la Juve? Dite la VoStra! ??… - Gazzetta_it : Colpo Juve: preso Rovella per 10 milioni, resterà al Genoa in prestito - Gazzetta_it : #Juve #Demiral scontento: o gioca di più o valuta l’addio - LorenzoPuliga : @juventusfc È iniziato il #Calciomercato ci serve una punta...Riporta a casa UNO DA JUVE...UNO DI NOI...UNO CHE MER… - RisorgINT : Come più volte ripetuto #DePaul a Gennaio rimarrà ad Udine. Se ne riparlerà in estate dove l’Inter dovrà battere la… -