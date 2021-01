Adobe Flash Player addio, come disinstallarlo da PC Windows e Mac (Di lunedì 4 gennaio 2021) zAdobe Flash Player non sarà più supportato, come annunciato nel 2017 dalla società, è giunto al termine il ciclo di vita da uno degli elementi più utilizzati dai browser Web per mostrare contenuti multimediali. L’azienda statunitense consiglia di disinstallare Flash dai propri PC Windows e Mac, ma come si fa? come riposare gli occhi affaticati dagli schermi di PC e smartphone addio ad Adobe Flash Player Quando navighi su Internet e guardi un video in streaming, giochi online e vedi delle animazioni, puoi farlo grazie a Flash Player. Anzi, meglio dire che potevi farlo in quanto Adobe ha ormai abbandonato l’applicativo tanto diffuso ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 4 gennaio 2021) znon sarà più supportato,annunciato nel 2017 dalla società, è giunto al termine il ciclo di vita da uno degli elementi più utilizzati dai browser Web per mostrare contenuti multimediali. L’azienda statunitense consiglia di disinstallaredai propri PCe Mac, masi fa?riposare gli occhi affaticati dagli schermi di PC e smartphoneadQuando navighi su Internet e guardi un video in streaming, giochi online e vedi delle animazioni, puoi farlo grazie a. Anzi, meglio dire che potevi farlo in quantoha ormai abbandonato l’applicativo tanto diffuso ...

