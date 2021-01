Ultime Notizie Roma del 03-01-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio covid inarrestabile negli Stati Uniti si contano 277000 contagi in un solo giorno le vittime hanno superato la soglia delle 350 mila tra i contagiati c’è il celebre giornalista Lari King a 87 anni da una settimana ricoverato in ospedale nel paese sono state vaccinate 4200000 persone quota ben distante dai 20 milioni promessi da Trump per la cena del 2020 volano anche i contagi in Gran Bretagna quasi 58 Mila in un giorno Londra ha deciso di tenere chiuse le scuole elementari anche Parigi e Berlino pronte a una roba stretta in Italia vaccinazioni a 72 mila il 15% di quelle disponibili il commissario Arcuri Rivendica siamo secondi in Unione Europeala Germania per somministrazioni Mancano però medici per somministrarle e siringhe per sopperire alla carenza si fa ricorso a ...