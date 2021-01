Tour de Ski 2021, Lampic torna seconda nella sprint di venerdì. La slovena a 28? da Linn Svahn (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo quanto scritto da FondoItalia, la Commissione d’Appello della FIS ha parzialmente accolto il ricorso della Slovenia avverso la retrocessione al sesto posto di Anamarija Lampic nella sprint tl femminile disputata a Val Müstair, in Svizzera, di venerdì 1 gennaio, valida per il Tour de Ski. La slovena torna seconda nella classifica di venerdì e riguadagna 12? di abbuono, tornando, in classifica generale, a 28? dalla svedese Linn Svahn, vincitrice delle prime due prove. Il podio della sprint vede, dunque, alle spalle della svedese e della slovena, la statunitense Jessie Diggins. CLASSIFICA Tour DE SKI FEMMINILE ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) Secondo quanto scritto da FondoItalia, la Commissione d’Appello della FIS ha parzialmente accolto il ricorso della Slovenia avverso la retrocessione al sesto posto di Anamarijatl femminile disputata a Val Müstair, in Svizzera, di1 gennaio, valida per ilde Ski. Laclassifica die riguadagna 12? di abbuono,ndo, in classifica generale, a 28? dalla svedese, vincitrice delle prime due prove. Il podio dellavede, dunque, alle spalle della svedese e della, la statunitense Jessie Diggins. CLASSIFICADE SKI FEMMINILE ...

zazoomblog : Classifica Tour de Ski 2021: Bolshunov domina Federico Pellegrino scende in ottava posizione - #Classifica #2021:… - OA_Sport : #TourdeSki Bolshunov domina la scena dopo la prova odierna, Pellegrino è in ottava posizione, il migliore della tru… - aostasera : #TourDeSki2021, Pellegrino chiude ottavo l’Inseguimento skating - zazoomblog : Tour de Ski 2021 Bolshunov domina anche l’inseguimento. Bravo Federico Pellegrino: è 8°! - #Bolshunov #domina… - laregione : Niente secondo podio per Dario Cologna in Val Monastero -