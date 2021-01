Spezia-Verona | LIVE Serie A 03 01 2021 | segui la diretta

Leggi su mediagol

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Alberto Picco", andrà in scena la sfida valida per la quindicesima giornata del campionato diA. Dito, le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano e Ivan Juric.(4-3-3): Provedel; Vignali, Chabot, Erlic, Marchizza; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Nzola, Agudelo. All.: Vincenzo Italiano.(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Faraoni; Dimarco, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic. All.: Ivan Juric.