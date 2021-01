Si schianta con l’auto ai Castelli e abbatte un cartello | era completamente ubriaco

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 gennaio 2021) Un quarantenne di Ardea è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L’accertamento è scattato dopo un incidente autonomo, con l’uomo che aveva divelto unstradale uscendo fuori strada lo scorso 31 dicembre; sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Albano i quali, alla richiesta di spiegazioni, hanno ricevuto risposte incoerenti. Da qui la decisione di approfondire la situazione: ebbene, la successiva prova effettuata con l’etilometro ha dato – non a caso -esito molto superiore al consentito, circostanza che ha spinto i caschi bianchi a procedere con la denuncia come detto in apertura. su Il Corriere della Città.