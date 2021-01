Roma-Sampdoria 1-0: Dzeko firma la vittoria giallorossa (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma-Sampdoria 1-0. Termina con un successo giallorosso il match all’Olimpico, disputatosi domenica 3 gennaio alle 15 e valido per la 15° giornata di campionato di Serie A. La sfida si è giocata sotto una pioggia battente, che ha inevitabilmente condizionato l’intensità della gara. Nel primo tempo i padroni di casa si mostrano più pericolosi con Pellegrini e Mkhitaryan, mentre per i blucerchiati si fa vedere Candreva che impegna Lopez con un destro dalla distanza. Nella ripresa il colpo di testa di Smalling si stampa sulla traversa e al 72? Dzeko sblocca la partita. Le scelte degli allenatori Fonseca ha optato per Pau Lopez in porta e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo spazio a Villar e Veretout con Karsdorp e Bruno Peres esterni, mentre in avanti Pellegrini prende il posto dell’infortunato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 3 gennaio 2021)1-0. Termina con un successo giallorosso il match all’Olimpico, disputatosi domenica 3 gennaio alle 15 e valido per la 15° giornata di campionato di Serie A. La sfida si è giocata sotto una pioggia battente, che ha inevitabilmente condizionato l’intensità della gara. Nel primo tempo i padroni di casa si mostrano più pericolosi con Pellegrini e Mkhitaryan, mentre per i blucerchiati si fa vedere Candreva che impegna Lopez con un destro dalla distanza. Nella ripresa il colpo di testa di Smalling si stampa sulla traversa e al 72?sblocca la partita. Le scelte degli allenatori Fonseca ha optato per Pau Lopez in porta e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo spazio a Villar e Veretout con Karsdorp e Bruno Peres esterni, mentre in avanti Pellegrini prende il posto dell’infortunato ...

