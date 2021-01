Quando ci comportiamo da maleducati senza saperlo

Leggi su altranotizia

(Di domenica 3 gennaio 2021) Spesso cidama siamo in buona fede. Alcuni atteggiamenti proibiti dal galateo li adottiamo da anni credendo di far bene.Galateo a tavolasiamoa tavolaTra queste dieci regole mai dire “Buon appetito” e Cin cin e il motivo è semplice : a tavola ciò che conta è la buona compagnia e non rimpinzarsi con gusto.Per quanto riguarda il Cin cin, toccare i bicchieri altrui con il proprio bicchiere non è il massimo dell’eleganza inoltre la parola Cin Cin era usata dai marinai di Canton per augurarsi sane sbronze e per il galateo non è l’ideale. A tavola non si chiede il sale, altrimenti può venire il dubbio che il cibo che abbiamo assaggiato è insipido, il motivo deriva anche dal passato,il sale era un bene prezioso e richiederlo rischiava ...