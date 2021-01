Oroscopo 3 gennaio 2021 | classifica | ecco quali sono i segni più fortunati della prima domenica dell’anno

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 3 gennaio 2021) L’divede i Leone in pole position. Ottima giornata anche per Ariete e Bilancia. I Sagittario devono tenere duro, mentre i Vergine subiranno una piccola battuta d’arresto.primi sei1 Leone. Momento molto positivo per i nati sotto questo segno. Oggi sarete sicuri di voi e capaci di prendere la giusta decisione anche nella situazione più stressante. Se siete in attesa di una promozione dal punto di vista lavorativo, potreste ottenerladel previsto. 2 Ariete. Periodo favorevole per cominciare una nuova attività o una nuova relazione. Questo transito così propositivo, però, non avrà lunga durata, pertanto, starà a voi riuscire a mantenere alto l’interesse verso tutto quello che intraprenderete in questo momento. ...