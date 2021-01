Napoli, Osimhen si scusa: "Non ho capito la gravità" (Di domenica 3 gennaio 2021) Le scuse dopo la bufera. Victor Osimhen , già assente da due mesi per la lussazione a una spalla e colpito ora anche dal Covid , ha pubblicato un messaggio su Instagram per fare chiarezza sulla ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) Le scuse dopo la bufera. Victor, già assente da due mesi per la lussazione a una spalla e colpito ora anche dal Covid , ha pubblicato un messaggio su Instagram per fare chiarezza sulla ...

