Mastro Vincenzo Pellicorio fa impazzire i milanesi con il suo panettone

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 gennaio 2021), al secolo, ha il volto stanco ma carico di soddisfazione, “sono quasi due mesi che dormo qualche ora al giorno e nemmeno tutte le notti”, ma tutta la famiglia e i numerosi collaboratori sono stati travolti in un “tour de force” straordinario. “Non potevamo perdere questa occasione e non ci andava di scontentare i tanti estimatori”. Certo, queste festività sono state diverse dal solito: il Covid ha segnato molte attività economiche e, che da anni realizza panettoni artigianali ha puntato per l’occasione tutto su questo prodotto che era già conosciuto in Calabria e anche fuori regione.Le attrezzature da piccolo laboratorio di provincia, la sede è ad Acri (CS), alle porte dello splendido altipiano silano, sono state messe a dura prova: ...