Le scogliere si sono abbassate e non frenano le onde: il mare in burrasca fa a pezzi il Passetto (Di domenica 3 gennaio 2021) ANCONA - Panchine in marmo sradicate dai basamenti, tratti di camminamento in cemento armato finiti a ridosso della scalinata che conduce agli ascensori del Passetto e come se non bastasse alcuni ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 3 gennaio 2021) ANCONA - Panchine in marmo sradicate dai basamenti, tratti di camminamento in cemento armato finiti a ridosso della scalinata che conduce agli ascensori dele come se non bastasse alcuni ...

ANCONA - Panchine in marmo sradicate dai basamenti, tratti di camminamento in cemento armato finiti a ridosso della scalinata che conduce agli ascensori del Passetto e come se non bastasse ...

Quel viaggio infinito della Sardegna, così è diventata un continente indipendente

La storia più antica di un lembo di terra strappato 35 milioni di anni fa alla costa iberica e francese per trasformarsi in un continente, quello Sardo. A raccontarla sembra una fiaba, scritta nell'im ...

La storia più antica di un lembo di terra strappato 35 milioni di anni fa alla costa iberica e francese per trasformarsi in un continente, quello Sardo. A raccontarla sembra una fiaba, scritta nell'im ...