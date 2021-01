Juve-Udinese 4-1: doppio Ronaldo, Chiesa e Dybala (Di domenica 3 gennaio 2021) La Juventus batte 4-1 l’Udinese nel posticipo serale della 15esima giornata della Serie A. I torinesi si impongono con la doppietta di Ronaldo e il gol di Chiesa e Dybala. I friulani, che colpiscono 2 traverse, vanno a segno con Zeggelaar. La vittoria consente alla Juventus di salire a 27 punti, a 10 lunghezze dal Milan capolista con una gara da recuperare. L’Udinese rimane a quota 15. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Lantus batte 4-1 l’nel posticipo serale della 15esima giornata della Serie A. I torinesi si impongono con la doppietta die il gol die Dybala. I friulani, che colpiscono 2 traverse, vanno a segno con Zeggelaar. La vittoria consente allantus di salire a 27 punti, a 10 lunghezze dal Milan capolista con una gara da recuperare. L’rimane a quota 15. Funweek.

