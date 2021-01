Inter-Crotone | Stroppa | “Dobbiamo sfruttare le occasioni quando si presentano”

Leggi su intermagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021) Giovanninel post partita di, match della 15a giornata della Serie A L’allenatore delGiovanni, al termine del match perso per 6 a 2 contro l’, e valevole per la quindicesima giornata di andata della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro nella conferenza stampa post partita. “Nei primi 20? la squadra avrebbe potuto anche avere un risultato più rotondo, abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e questo mi dispiace. La partita si è messa in salita, anche se noi abbiamo regalato qualcosa al di là della qualità dell’. Siamo stati bravi a portare in parità la gara prima della fine del primo tempo”. 191935961-670e3af2-4198-4b92-9f21-b79495e5202aNel finale è arrivato il crollo.Peccato per il ...