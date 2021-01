Inter, Conte non si aspetta nulla dal mercato: la spiegazione (Di domenica 3 gennaio 2021) I conti dell’Inter ‘sono in sofferenza’ e questo elemento influisce sul calciomercato, nonostante le richieste di Antonio Conte Antonio Conte non si aspetta nulla dal mercato dell’Inter nel corso della sessione invernale. E’ quanto riferisce Correre della Sera ricostruendo quello che è stato il diktat del presidente Steven Zhang. Ci saranno dei colpi ma solo autofinanziati dato che i nerazzurri, così come tutte le altre squadre di Serie A, hanno subito importanti perdite economiche a causa della pandemia. I conti della società sono definiti da Corriere ‘in sofferenza’. Il comunicato rilasciato ieri da Zhang è servito per restituire tranquillità dopo le voci di una possibile cessione della società ma allo stesso la proprietà nerazzurra cerca soci di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) I conti dell’‘sono in sofferenza’ e questo elemento influisce sul calcio, nonostante le richieste di AntonioAntonionon sidaldell’nel corso della sessione invernale. E’ quanto riferisce Correre della Sera ricostruendo quello che è stato il diktat del presidente Steven Zhang. Ci saranno dei colpi ma solo autofinanziati dato che i nerazzurri, così come tutte le altre squadre di Serie A, hanno subito importanti perdite economiche a causa della pandemia. I conti della società sono definiti da Corriere ‘in sofferenza’. Il comunicato rilasciato ieri da Zhang è servito per restituire tranquillità dopo le voci di una possibile cessione della società ma allo stesso la proprietà nerazzurra cerca soci di ...

