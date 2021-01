GF Vip | “Io e Giulia Salemi non compatibili” | Pierpaolo Petrelli nel mirino

vip_bina : @Giuls91972287 Giulia, perché votata da subito, e perché amica di Stefania e Tommy ... ora sarei in conflitto con m… - blogtivvu : Lo “scherzetto” del #GFVip durante il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi – VIDEO - infoitcultura : ‘Gf Vip 5’, Sonia Lorenzini fa finalmente chiarezza sulle voci di un presunto flirt con Andrea Damante mentre lui s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulia

Tv Fanpage

GF Vip, "Io e Giulia non compatibili": Pierpaolo Petrelli continua a far discutere, dopo il rapporto creato con la Salemi in casa.Giulia De Lellis torna a far parlare di sé per un’altra delle gaffe a cui l’influencer di Pomezia ci ha abituati. Postando il primo ...