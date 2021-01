GF VIP, ‘Chi è il più falso della casa?’: la risposta inaspettata dell’ex concorrente (Di domenica 3 gennaio 2021) GF VIP, un utente Instagram le ha chiesto chi è il più falso della Casa secondo il suo parere: sentite come ha risposto l’ex concorrente! Il Grande Fratello VIP ha rubato ormai la scena televisiva negli ultimi mesi: il famosissimo reality ha deciso di durare più del solito! Tanti colpi di scena e sorprese ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 3 gennaio 2021) GF VIP, un utente Instagram le ha chiesto chi è il piùCasa secondo il suo parere: sentite come ha risposto l’ex! Il Grande Fratello VIP ha rubato ormai la scena televisiva negli ultimi mesi: il famosissimo reality ha deciso di durare più del solito! Tanti colpi di scena e sorprese ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - martig21_ : RT @tpwkjade: alessia marcuzzi e molti altri vip sostengono pubblicamente tommaso, lazzaro scrive chi eliminare nelle stories sul profilo c… - stefanoTLA : @frau_simonetta Mi sono dimenticato chi era il vip! Agghiacciante - arkvisual : Io metterei l'accento su: ma chi sono i vip? Che devi fare per meritarti l'appellativo di VIP? #tzvip - infoitcultura : Uomini e Donne, Mario Serpa pronto per il Grande Fratello Vip: chi è il discusso opinionista -