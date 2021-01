Gattuso | «Gol Zielinski? Io le sognavo da calciatore quelle reti Su Osimhen…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Le sue parole Rino, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Le sue parole.– «Io quei gol dali(ride ndr). Secondo medanza sul pallone, fa delle sterzate incredibili. È un giocatore completo, ha tutto per diventare un grandissimo. Gli manca solo un po’ di cattiveria negli ultimi 15 metri, mi aspetto tanto da lui perchè tecnicamente è un giocatore molto molto importante». PARTITA – «Non puoi arrivare negli ultimi 20 metri senza veleno. Sono contento per la prestazione ma sono arrabbiato per le 10 palle gol sprecate. Sul gol non ne parliamo perchè ...