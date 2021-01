Da Adam Lambert ai Duran Duran: l’8 gennaio omaggio a David Bowie (Di domenica 3 gennaio 2021) "Just For One Day", come gli eroi di quella che è forse la sua canzone più celebre. Così si intitola l'evento di tributo a David Bowie che si terrà l'8 gennaio in streaming, in corrispondenza del giorno della sua nascita, organizzato da Mick Garson, che dell'artista britannico è stato a lungo il pianista. Tra gli ospiti sono già stati annunciati Adam Lambert, Trent Reznor, Tony Visconti, Duran Duran e Billy Corgan."Abbiamo organizzato uno show straordinario che vedrà musicisti di talento, che hanno collaborato con David in diversi periodi della sua carriera, insieme ad altri artisti dei generi più diversi - ha spiegato Garson in un comunicato -. Ascolteremo nuove interpretazioni delle sue canzoni, alcune con ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 3 gennaio 2021) "Just For One Day", come gli eroi di quella che è forse la sua canzone più celebre. Così si intitola l'evento di tributo ache si terrà l'8in streaming, in corrispondenza del giorno della sua nascita, organizzato da Mick Garson, che dell'artista britannico è stato a lungo il pianista. Tra gli ospiti sono già stati annunciati, Trent Reznor, Tony Visconti,e Billy Corgan."Abbiamo organizzato uno show straordinario che vedrà musicisti di talento, che hanno collaborato conin diversi periodi della sua carriera, insieme ad altri artisti dei generi più diversi - ha spiegato Garson in un comunicato -. Ascolteremo nuove interpretazioni delle sue canzoni, alcune con ...

claussibraun : Dite quello che volete ma per me Adam Lambert e Rosé sono la stessa persona #DragRace - im_notthereyet : so true adam lambert’s solo in ratatouille - robertsjean58 : RT @delilahvipic: Leggere tutti i commenti meravigliosi su Adam Lambert stamattina mi riempie il cuore, se li merita tutti ???????????????????? - dianik_bg : RT @delilahvipic: Leggere tutti i commenti meravigliosi su Adam Lambert stamattina mi riempie il cuore, se li merita tutti ???????????????????? - delilahvipic : Leggere tutti i commenti meravigliosi su Adam Lambert stamattina mi riempie il cuore, se li merita tutti ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Adam Lambert Da Adam Lambert ai Duran Duran: tutti insieme per l'omaggio a David Bowie TGCOM Streaming di musica “Ratatouille” su TikTok; Recensione del “Pinocchio” italiano – Manila Times

Adam Lambert e Titus Burgess hanno recitato nel musical "Ratatouille" New YorkRatatouille: Tik Tok Musical o Ratatuxical inizierà la messa in onda venerdì ...

Che hai fatto nel 2020, Nile Rodgers?

Il chitarrista e produttore degli Chic ha lavorato come un matto, ha ascoltato ‘A Love Supreme’, ha fatto binge watching, ha rievocato i tempi in cui Trump frequentava la bella gente di New York ...

Adam Lambert e Titus Burgess hanno recitato nel musical "Ratatouille" New YorkRatatouille: Tik Tok Musical o Ratatuxical inizierà la messa in onda venerdì ...Il chitarrista e produttore degli Chic ha lavorato come un matto, ha ascoltato ‘A Love Supreme’, ha fatto binge watching, ha rievocato i tempi in cui Trump frequentava la bella gente di New York ...