Bologna, fa nascere il figlio grazie all’app per le chiamate d’emergenza (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’altra storia a lieto fine, la seconda in pochi giorni, annuncia l’arrivo della rivoluzione nella gestione delle emergenze. Un uomo è riuscito a far nascere il figlio in brevissimo tempo grazie a un software in dotazione alle Centrali Operative di Emilia Romagna e Piemonte. Durante il parto imminente, nell’impossibilità di portare la moglie in ospedale, è stato assistito direttamente da un’infermiera via videochiamata. Prima di Natale, un altro padre ha salvato un bambino mentre soffocava. Il piccolo è stato rianimato grazie alle indicazioni in tempo reale dell’operatore del 118. Le cruciali videochiamate sono state effettuate con l’app FlagMii, in dotazione ad alcuni Enti pubblici per le telefonate d’emergenza fatte dallo smartphone. Bologna, fa ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un’altra storia a lieto fine, la seconda in pochi giorni, annuncia l’arrivo della rivoluzione nella gestione delle emergenze. Un uomo è riuscito a farilin brevissimo tempoa un software in dotazione alle Centrali Operative di Emilia Romagna e Piemonte. Durante il parto imminente, nell’impossibilità di portare la moglie in ospedale, è stato assistito direttamente da un’infermiera via videochiamata. Prima di Natale, un altro padre ha salvato un bambino mentre soffocava. Il piccolo è stato rianimatoalle indicazioni in tempo reale dell’operatore del 118. Le cruciali videosono state effettuate con l’app FlagMii, in dotazione ad alcuni Enti pubblici per le telefonatefatte dallo smartphone., fa ...

MediasetTgcom24 : Bologna, l'App FlagMii colpisce ancora: papà teleguidato fa nascere suo figlio #bologna - news_bologna : Papà fa nascere bimbo in casa con aiuto infermiera via app - micnuzzo : Bologna, l'App FlagMii colpisce ancora: papà teleguidato fa nascere suo figlio - Tgcom24 - alexbottoni : Papà fa nascere il figlio in 12 minuti di videochiamata FlagMe con l'infermiera - rosatoeu : Papà fa nascere il figlio in 12 minuti di videochiamata FlagMe con l'infermiera. Appello dei genitori per ringrazia… -