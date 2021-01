Bergamo | uccide il padre | ex consigliere lega | per un diverbio sulla trattoria

Leggi su chenews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Era nato untra loro per la gestione delladi famiglia: non ha pensato due volte ha stroncare ilper avere ragione. Arrestato Francesco Colleoni, accusato dell’omicidio delFranco Colleoni dopo una colluttazione violenta. L’omicidio era avvenuto il 2 gennaio a Dalmine, in provincia di, a seguito di unnato in merito alla gestione del ristorante di famiglia “Il Carroccio”, di cui l’assassino era il cuoco. Franco Colleoni, ex segretario della, è stato aggredito dal figlio e percosso violentemente: l’aggressore infatti gli ha fatto sbattere violentemente la testa contro le pietre del pavimento, dopo averlo fatto ruzzolare precipitosamente a terra, fino a farlo morire di una morte atroce. LEGGI ANCHE ...