Arezzo, 47enne straniero si presenta dalla ex con bastone e manganello per sfigurarla (Di domenica 3 gennaio 2021) Siamo in provincia di Arezzo. Per l’esattezza a Sanseplocro, dove un 47enne straniero ha pensato bene di presentarsi dalla ex con bastone e manganello: vuole punirla. Sfogare tutta la sua rabbia. Succede tutto a Sansepolcro (Arezzo), con la complicità del buio della notte. Dove un 47enne romeno si è presentato sotto casa della ex compagna, aspettando che la donna uscisse di casa per prenderla a bastonate e manganellate. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. I militari, infatti, dopo averlo intercettato e fermato, hanno arrestato l’uomo, bloccando sul nascere le sue pericolose intenzioni… Arezzo, 47enne straniero si ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 gennaio 2021) Siamo in provincia di. Per l’esattezza a Sanseplocro, dove unha pensato bene dirsiex con: vuole punirla. Sfogare tutta la sua rabbia. Succede tutto a Sansepolcro (), con la complicità del buio della notte. Dove unromeno si èto sotto casa della ex compagna, aspettando che la donna uscisse di casa per prenderla a bastonate e manganellate. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio. I militari, infatti, dopo averlo intercettato e fermato, hanno arrestato l’uomo, bloccando sul nascere le sue pericolose intenzioni…si ...

YRetlaw : RT @SecolodItalia1: Arezzo, 47enne straniero si presenta dalla ex con bastone e manganello per sfigurarla - SecolodItalia1 : Arezzo, 47enne straniero si presenta dalla ex con bastone e manganello per sfigurarla -