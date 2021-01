Uomini e Donne, clamoroso addio: l’amatissimo cavaliere ha lasciato il programma (Di sabato 2 gennaio 2021) per sempre; è accaduto nell’ultima registrazione. Le vacanze di Natale sono quasi terminate e questo vuol dire soltanto una cosa: Uomini e Donne sta per tornare in onda! La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è in pausa dal 22 dicembre e tornerà in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 2 gennaio 2021) per sempre; è accaduto nell’ultima registrazione. Le vacanze di Natale sono quasi terminate e questo vuol dire soltanto una cosa:sta per tornare in onda! La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è in pausa dal 22 dicembre e tornerà in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

fattoquotidiano : Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in… - antoniospadaro : Ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo, è chiamato a realizzare la pace ogni giorno e a realizzarla in ogn… - Esercito : Buon 2021! Anche quest’anno gli uomini e le donne dell’#EsercitoItaliano continueranno a operare, per la difesa e l… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, 500 donne chiedono le dimissioni del leghista che disse: “Giunta di soli uomini? Non importa cosa hanno in me… - Ilfarnese : RT @GuidoCrosetto: Per cortesia, smettetela di fare paragoni con Israele. Avete presente le differenze? Quella è una nazione che combatte o… -