Un premier Pd se cade Conte: ecco lo scenario in caso di crisi di governo

Capire cosa passa di preciso per la testa di Matteo Renzi in questi giorni è missione pressoché impossibile. Di sicuro non si può escludere che le ambizioni dell'ex Rottamatore possano deflagrare, prima o poi, in una crisi vera e propria, dalle conseguenze imprevedibili. E allora ecco scattare, inevitabile, il tormentone: cosa succederebbe in caso di fattura insanabile? Tra i giallorossi c'è un partito degli ottimisti che sostiene che, eventualmente, si potrebbe risolvere tutto con il più classico rimpasto: Italia Viva ottiene un ministero, assegnato a Renzi o alla fedelissima Boschi, e deponte l'ascia di guerra. Amici come prima, a difesa della poltrona comune. A far paura a dem e grillini sono, però, le alternative. Giuseppe Conte sa che Renzi nutre una forte antipatia nei suoi confronti e che le future mosse del ...

