Tik Tok | il Garante per la privacy apre un procedimento formale

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 2 gennaio 2021) Ilper la protezione dei dati personali ha oggi aperto unsui rischi per lache pone Tik Tok, il social media utilizzato soprattutto tra i più giovani per creare e condividere brevi video. Le modalità di iscrizione, infatti, non tutelano adeguatamente i minori perchè il limite di iscrizione dei 13 anni può essere facilmente aggirato. L`attività delha inoltre messo in luce le problematiche legate al trattamento dei dati personali degli utenti iscritti.I tempi di conservazione dei dati non sono definiti né appare chiaro verso quali società vengano trasferiti. La tutela dei minori è fondamentale e ciò che è illegale offline deve esserlo anche online. La società avrà 30 giorni per inviare memorie difensive e chiedere di essere ascoltata. L`intelligenza ...