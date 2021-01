Terremoto Croazia – Ancora nuove scosse nelle zone colpite dal sisma: con soccorsi ancora in atto (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel cratere del sisma, che ha provocato almeno sette morti e una trentina di feriti, continuano le scosse, anche se di minor intensità. In Croazia il nuovo anno si e’ aperto con la stessa paura che ha chiuso il 2020: nuove scosse di Terremoto, per fortuna di non eccessiva intensita’, hanno colpito Petrinja e dintorni. Stando ai media Leggi su periodicodaily (Di sabato 2 gennaio 2021) Nel cratere del, che ha provocato almeno sette morti e una trentina di feriti, continuano le, anche se di minor intensità. Inil nuovo anno si e’ aperto con la stessa paura che ha chiuso il 2020:di, per fortuna di non eccessiva intensita’, hanno colpito Petrinja e dintorni. Stando ai media

Pontifex_it : Ieri un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Croazia. Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è sta… - vaticannews_it : #2gennaio #Croazia 'La Chiesa locale sta portando sostegno alle persone che non hanno più nulla. Tutta la Croazia o… - Quirinale : Cordoglio del Presidente #Mattarella per le vittime del #terremoto in #Croazia: - MoliPietro : Terremoto Croazia – Ancora nuove scosse nelle zone colpite dal sisma: con soccorsi ancora in atto - MilanoMagik : RT @mondoterremoti: La faglia responsabile del #terremoto di Mw 6.4 avvenuto martedì in #Croazia ha, come spesso accade con forti terremoti… -