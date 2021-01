Sci alpino, Zagabria 2021: l’Italia femminile si aggrappa a Marta Rossetti e Irene Curtoni. Squadra giovane all’assalto di Sljeme (Di sabato 2 gennaio 2021) l’Italia femminile di slalom, “orfana” di Bassino e Brignone che saggiamente hanno deciso di saltare Zagabria (e probabilmente anche Flachau, come da copione per le gare “singole” tra i rapid gates, cioè non accoppiate al gigante) sta preparando il prossimo appuntamento in Coppa del Mondo in quel di Tarvisio. Le azzurre si aggrappano a Marta Rossetti, 11ª nell’ultimo slalom disputato a Semmering lo scorso 29 dicembre, con il 4° tempo parziale nella II manche e una rimonta di 15 posizioni, e alla veterana Irene Curtoni. In gara ci saranno anche Martina Peterlini (ancora alle prese con problemi alla schiena), Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco. Compagine giovane e “acerba”, se vogliamo, eccezion fatta per ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021)di slalom, “orfana” di Bassino e Brignone che saggiamente hanno deciso di saltare(e probabilmente anche Flachau, come da copione per le gare “singole” tra i rapid gates, cioè non accoppiate al gigante) sta preparando il prossimo appuntamento in Coppa del Mondo in quel di Tarvisio. Le azzurre sino a, 11ª nell’ultimo slalom disputato a Semmering lo scorso 29 dicembre, con il 4° tempo parziale nella II manche e una rimonta di 15 posizioni, e alla veterana. In gara ci saranno anche Martina Peterlini (ancora alle prese con problemi alla schiena), Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco. Compaginee “acerba”, se vogliamo, eccezion fatta per ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci: i consigli di Alessandro Colturi in attesa di tornare in pista La Gazzetta dello Sport Rinviato a fine stagione il Memorial Fosson, si gareggerà ad aprile

Sci alpino femminile, Coppa del mondo: Carlotta Saracco tra le convocate per lo slalom di Zagabria

Sono sei le azzurre iscritte allo slalom femminile di Zagabria di domenica 3 gennaio, quarta prova stagionale fra le porte strette di Coppa del mondo. Si tratta di Irene Curtoni ( ...

