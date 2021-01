Roma-Sampdoria | i giallorossi in campo con una maglia in onore di Renato Rascel

(Di sabato 2 gennaio 2021) Laè pronta ad affrontare lain quel dell’Olimpico. Ilo faranno con unaspeciale, proprio come comunicato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali. In vista della sfida di domani pomeriggio in casa contro i blucerchiati di Claudio Ranieri, la banda di Fonseca indosserà unacomprensiva di una speciale scritta. “Lanon si discute, si ama”, la storica frase del grande attore e comico italiano, scomparso nel 1991. Oggi ricorre il trentennale dalla sua scomparsa: domani accompagnerà ladurante i 90 minuti contro i genoani. SportFace.

Prima del 2021 per la Roma, attesa domani pomeriggio all'Olimpico dalla Sampdoria dell'ex Ranieri. Come preannunciato nei giorni scorsi, non ci saranno Spinazzola, Pedro, Calafiori, Fazio ...