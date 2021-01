Roma-Sampdoria: i convocati di Fonseca (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso ha convocato 23 giocatori. Molti assenti in casa Roma tra cui Fazio alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro; Pedro e Calafiori, bloccati da una lesione al flessore della gamba destra; Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Molti volti nuovi quindi tra le fila dei capitolini. Ecco i convocati: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe Attaccanti: Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Providence Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Il tecnico della, Paulo, ha diramato la lista deiper il match di domani contro ladi Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso ha convocato 23 giocatori. Molti assenti in casatra cui Fazio alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro; Pedro e Calafiori, bloccati da una lesione al flessore della gamba destra; Mirante, Spinazzola e Zaniolo. Molti volti nuovi quindi tra le fila dei capitolini. Ecco i: Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Darboe Attaccanti: Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Providence Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoASRoma : PAROLA DI EX Boni: “La Sampdoria è una mina vagante, la Roma dovrà essere attenta” - ASR_Goalmania : RT @romaclubnyc: La Roma non si discute, si ama! ???? • A domani per un altro anno nella Big Apple ?? Giallorossa all’insegna dell’Amore per… - clikservernet : Roma-Sampdoria: i convocati di mister Fonseca - SimosTwitt : Atalanta-Sassuolo 3-2 Genoa-Lazio 0-1 Roma-Sampdoria 3-1 Cagliari-Napoli 1-2 Benevento-Milan 1-4 Juventus-Udinese 3-0 - calcionalizando : RT @EstatsF: Artilharia da Série A 20/21: Cristiano Ronaldo (Juventus) 12 Lukaku (Inter) 11 Ibrahimovic (Milan) 10 Immobile (Lazio) 9 Belo… -