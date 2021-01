Quartetto Cetra, swing e ironia (Di domenica 3 gennaio 2021) Impasti vocali, arrangiamenti swing e una spiccata predilezione jazz conditi da ironia e intelligenza. Lucia Mannucci, Felice Chiusano, Virgilio Savona, Tata Giacobetti riuniti nel Quartetto Cetra hanno rappresentato per cinquant’anni la storia di tutti noi, i vezzi e le manie degli italiani sia che fossero sulle tavole di un palcoscenico o sugli schermi in bianco e nero della neonata Rai. Politica culturale nel senso alto del termine, dove la stoccatina al comune senso del pudore aggira la censura attraverso lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 3 gennaio 2021) Impasti vocali, arrangiamentie una spiccata predilezione jazz conditi dae intelligenza. Lucia Mannucci, Felice Chiusano, Virgilio Savona, Tata Giacobetti riuniti nelhanno rappresentato per cinquant’anni la storia di tutti noi, i vezzi e le manie degli italiani sia che fossero sulle tavole di un palcoscenico o sugli schermi in bianco e nero della neonata Rai. Politica culturale nel senso alto del termine, dove la stoccatina al comune senso del pudore aggira la censura attraverso lo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

civettone : RT @ilmanifesto: I 228 brani del periodo Fonit incisi dal Quartetto Cetra dal 1941 al 1958, riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd. U… - AlfredoPandolf5 : RT @ilmanifesto: I 228 brani del periodo Fonit incisi dal Quartetto Cetra dal 1941 al 1958, riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd. U… - santre1977 : RT @ilmanifesto: I 228 brani del periodo Fonit incisi dal Quartetto Cetra dal 1941 al 1958, riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd. U… - danilodebiasio : RT @ilmanifesto: I 228 brani del periodo Fonit incisi dal Quartetto Cetra dal 1941 al 1958, riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd. U… - in_mezzo_almare : RT @ilmanifesto: I 228 brani del periodo Fonit incisi dal Quartetto Cetra dal 1941 al 1958, riuniti in un cofanetto tematico in dieci cd. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Quartetto Cetra Quartetto Cetra, un cofanetto ragionato della sua vasta produzione Rockol.it "L'anno che verrà": un video in esclusiva per il GdV e l'invito a cantare il brano di Dalla tutti insieme

Ma come sarà questo 2021? Ce lo chiediamo da mesi, in una fretta generalizzata di chiudere i conti con un anno segnato dalla pandemia... Scopri di più ...

Valeria Fabrizi furto: rubati i regali del marito Tata e di Elena Sofia Ricci

Giorni difficili per Valeria Fabrizi. Di ritorno dal set della sesta stagione di Che Dio ci aiuti l’attrice ha trovato la sua casa romana, in zona Balduina, completamente svaligiata. L’84enne ha svela ...

Ma come sarà questo 2021? Ce lo chiediamo da mesi, in una fretta generalizzata di chiudere i conti con un anno segnato dalla pandemia... Scopri di più ...Giorni difficili per Valeria Fabrizi. Di ritorno dal set della sesta stagione di Che Dio ci aiuti l’attrice ha trovato la sua casa romana, in zona Balduina, completamente svaligiata. L’84enne ha svela ...