Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi notte di passione al GFVip 5: fan elettrizzati (Di sabato 2 gennaio 2021) Archiviato il flirt con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli ha deciso di ripartire con Giulia Salemi. Tra i due, in questi giorni, ci sono stati baci e carezze. Sembra davvero che tra loro ci sia una sintonia incredibile. I due protagonisti del GFVip 5, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, si sono lasciati andare ad una notte di passione. L’ex velino e l’influencer italo-persiana – reclusi nel cucurio dopo aver perso la sfida di Capodanno – hanno trascorso una notte di coccole e baci appassionati. La regia è stata costretta a staccare l’inquadratura, dedicandosi agli altri coinquilini. Che dire? Questa edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare, ora dopo ora, delle ... Leggi su urbanpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Archiviato il flirt con Elisabetta Gregoraci,ha deciso di ripartire con. Tra i due, in questi giorni, ci sono stati baci e carezze. Sembra davvero che tra loro ci sia una sintonia incredibile. I due protagonisti del5,, si sono lasciati andare ad unadi. L’ex velino e l’influencer italo-persiana – reclusi nel cucurio dopo aver perso la sfida di Capodanno – hanno trascorso unadi coccole e baci appassionati. La regia è stata costretta a staccare l’inquadratura, dedicandosi agli altri coinquilini. Che dire? Questa edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare, ora dopo ora, delle ...

