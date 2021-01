"Per i dati verso una terza ondata, spero non un'ondona. La scuola? Proviamo" (Di sabato 2 gennaio 2021) “L’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una terza ondata”. In un’intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano, si augura solo che “non sia un’ondona”. E osserva: “Gli ultimi dati dimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure”. E inoltre “la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione”. Pertanto la situazione odierna consiglia “senza dubbio bisogna continuare in questo modo”. Ovvero, zona rossa prolungata anche dopo il 6 gennaio. Perché, rileva il professore, “il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta. Durante le feste è stato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) “L’anno nuovo non promette bene. I numeri di questi giorni non consentono di stare tranquilli e prefigurano una”. In un’intervista a La Stampa Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università statale di Milano, si augura solo che “non sia un’”. E osserva: “Gli ultimidimostrano la stanchezza del lockdown, ma ora la curva rallenta troppo lentamente per cui è urgente intervenire con nuove misure”. E inoltre “la diffusione della variante inglese rende indispensabile velocizzare la campagna di vaccinazione”. Pertanto la situazione odierna consiglia “senza dubbio bisogna continuare in questo modo”. Ovvero, zona rossa prolungata anche dopo il 6 gennaio. Perché, rileva il professore, “il colore rosso è stato necessario perché a dicembre la popolazione non era abbastanza attenta. Durante le feste è stato ...

