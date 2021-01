Papa Francesco ricorda Maradona: 'Un poeta in campo, ma un uomo fragile' (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunga intervista rilasciata da Papa Francesco a La Gazzetta dello Sport . Il Pontefice ha affrontato diversi temi legati ovviamente allo sport ed in particolare anche sulla scomparsa di Diego Armando Maradona del quale ha un ricordo legato al Mondiale ... Leggi su itasportpress (Di sabato 2 gennaio 2021) Lunga intervista rilasciata daa La Gazzetta dello Sport . Il Pontefice ha affrontato diversi temi legati ovviamente allo sport ed in particolare anche sulla scomparsa di Diego Armandodel quale ha un ricordo legato al Mondiale ...

Pontifex_it : La #pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi e con chi ci sta vicino, togliendo gli os… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - repubblica : Quelle uscite segrete di papa Francesco una volta al mese per parlare con gli ultimi - emiliomau8 : RT @Emanuel25891560: @emiliomau8 Papa Francesco non è da meno, sono umani il dolore ognuno lo affronta con la forza che ha........ Siate u… - Emanuel25891560 : @emiliomau8 Papa Francesco non è da meno, sono umani il dolore ognuno lo affronta con la forza che ha........ Siate umani..... -