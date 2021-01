Pagheremo tutti in yuan? Il progetto ambiziosissimo della Cina (Di sabato 2 gennaio 2021) La Cina si prepara a dire addio a banconote e monete, sperimentando una valuta digitale sovrana. Si tratta di un progetto assai ambizioso, nel quale il Governo cinese ripone grandi speranze per il suo futuro bancario, economico e commerciale. Ma la nuova valuta digitale - formalmente conosciuta come Digital Currency Electronic Payments (DCEP) - negli intenti del Partito Comunista Cinese al potere a Pechino non sarà soltanto un mezzo per mantenere il controllo sul sistema finanziario nazionale, perché servirà anche e soprattutto a imporre l’uso della valuta nazionale, lo yuan, a livello internazionale, in tutto il Mondo. Scavalcando così, negli intenti dei cinesi, il dollaro (e l’euro) e stabilendo un nuovo traguardo per la supremazia cinese nel Mondo. Una rivoluzione digitale che prestò sarà in tutti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Lasi prepara a dire addio a banconote e monete, sperimentando una valuta digitale sovrana. Si tratta di unassai ambizioso, nel quale il Governo cinese ripone grandi speranze per il suo futuro bancario, economico e commerciale. Ma la nuova valuta digitale - formalmente conosciuta come Digital Currency Electronic Payments (DCEP) - negli intenti del Partito Comunista Cinese al potere a Pechino non sarà soltanto un mezzo per mantenere il controllo sul sistema finanziario nazionale, perché servirà anche e soprattutto a imporre l’usovaluta nazionale, lo, a livello internazionale, in tutto il Mondo. Scavalcando così, negli intenti dei cinesi, il dollaro (e l’euro) e stabilendo un nuovo traguardo per la supremazia cinese nel Mondo. Una rivoluzione digitale che prestò sarà in...

Pechino si prepara a dire addio al contante, sperimentando una valuta digitale sovrana, che punta a conquistare il mondo ...

