Open Arms salva 96 migranti alla deriva: 'Concedeteci presto un porto sicuro' (Di sabato 2 gennaio 2021) La nave Open Arms ha annunciato in una nota di aver soccorso 96 naufraghi in un'imbarcazione alla deriva. "Dopo essere stata allertata ancora una volta dalla Ong Alarm Phone di un imbarcazione in ... Leggi su globalist (Di sabato 2 gennaio 2021) La naveha annunciato in una nota di aver soccorso 96 naufraghi in un'imbarcazione. "Dopo essere stata allertata ancora una volta dOng Alarm Phone di un imbarcazione in ...

repubblica : Migranti, salvate 169 persone partite dalla Libia rimaste alla deriva soccorse dalla nave di Open Arms - Avvenire_Nei : Open Arms. Soccorsi in mare 169 profughi: 6 sono bambini - emergency_ong : EMERGENCY e @openarms_it secondo soccorso in 48 ore effettuato questa mattina nel #Mediterraneo, in acque internazi… - licia__ : RT @SeaWatchItaly: #OpenArms ha messo in salvo 96 persone a bordo di una seconda imbarcazione alla deriva. Se non ci fosse stata la Open… - EusapiaMaria : RT @ImolaOggi: Migranti, Alarm Phone: 97 su un barcone in acque maltesi. I migranti sono stati prelevati dalla Ong spagnola Open Arms- Emer… -