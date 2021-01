Milano: Sala, 'Formentini è stato politico di cui città può essere orgogliosa' (Di sabato 2 gennaio 2021) Milano, 2 gen. (Adnkronos) - "Marco Formentini è stato un uomo politico di cui Milano può essere orgogliosa. Partigiano, cuore socialista, segretario della giunta della Regione Lombardia di Piero Bassetti, aderisce alla Lega in un percorso di continua ricerca di nuove soluzioni politiche per il nostro Paese. Nel 1993 diventa il primo sindaco di Milano eletto direttamente dai cittadini milanesi". Così Giuseppe Sala, sindaco del capoluogo lombardo, ricorda Formentini nel giorno della sua morte. "La sua giunta sperimentò una scelta di figure per lo più indipendenti dallo schieramento dei partiti. Ebbe una navigazione non semplice, chiese e ottenne l'appoggio della sinistra per concludere il suo mandato. Da parlamentare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021), 2 gen. (Adnkronos) - "Marcoun uomodi cuipuò. Partigiano, cuore socialista, segretario della giunta della Regione Lombardia di Piero Bassetti, aderisce alla Lega in un percorso di continua ricerca di nuove soluzioni politiche per il nostro Paese. Nel 1993 diventa il primo sindaco dieletto direttamente dai cittadini milanesi". Così Giuseppe, sindaco del capoluogo lombardo, ricordanel giorno della sua morte. "La sua giunta sperimentò una scelta di figure per lo più indipendenti dallo schieramento dei partiti. Ebbe una navigazione non semplice, chiese e ottenne l'appoggio della sinistra per concludere il suo mandato. Da parlamentare ...

