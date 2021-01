Lisi (Anorc) boccia il Servizio civile digitale (Di sabato 2 gennaio 2021) Lisi, esperto di diritto applicato all’informatica e presidente di Anorc Professioni: “Servizio civile digitale è ritorno al passato” “È un ritorno al passato. In Italia c’era già stata l’esperienza fallimentare dei Digital Champions”. Andrea Lisi, esperto di diritto applicato all’informatica e presidente di Anorc Professioni, commenta così la firma del Protocollo d’intesa per il Servizio civile digitale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 2 gennaio 2021), esperto di diritto applicato all’informatica e presidente diProfessioni: “è ritorno al passato” “È un ritorno al passato. In Italia c’era già stata l’esperienza fallimentare dei Digital Champions”. Andrea, esperto di diritto applicato all’informatica e presidente diProfessioni, commenta così la firma del Protocollo d’intesa per il… L'articolo Corriere Nazionale.

giorgiotablet : Servizio civile digitale? Conoscere diritti e doveri cittadinanza digitale. Non si può pensare che solo perché cono… - _andrea_lisis : #ServizioCivileDigitale quando le iniziative nascono male... - _andrea_lisis : RT @LisiDigitalLaw: “E’ un ritorno al passato. In Italia c’era già stata l’esperienza fallimentare dei Digital Champions” ??Leggi l'intervis… - LisiDigitalLaw : “E’ un ritorno al passato. In Italia c’era già stata l’esperienza fallimentare dei Digital Champions” ??Leggi l'inte… -