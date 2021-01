La Jihad si diffonde sui giornali e su deep web

Leggi su panorama

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tra settimanali, mensili e agenzie di stampa, l'informazione degli estremisti islamici imperversa online e sulle chat. Nascosta nei social criptati e nel dark web, insegna che è giusto uccidere e spiega come farlo. La nuova frontiera del terrorismo sconfitto sul terreno sono le connessioni globali. Capaci di creare «lupi solitari» e armarli contro l'Occidente. La foto di un uomo con il volto nascosto dalla kefiah, fucile automatico in spalla e cartucciera, occupa mezza pagina. Accanto a lui, il titolo di grande dimensione declama: «Islam doesn't mean peace...», Islam non significa pace. È solo uno dei servizi apparsi sull'ultimo numero di Sawt al-Hind, giornale a suo modo patinato rivolto ai musulmani del Subcontinente indiano ma che riscuote successo ovunque, tra chi si sta radicalizzando. Perché mentre siamo distratti dal Covid-19, il mondo della, la guerra ...