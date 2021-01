Koeman: “Messi non vuole decidere adesso il suo futuro e va rispettato” (Di sabato 2 gennaio 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Huesca ha parlato di Lionel Messi. Messi sta bene, si è allenato il 30 e il 31 dicembre. Non ha problemi ed è a disposizione. Sul suo futuro, non vuole decidere adesso e va rispettato, come ogni altro giocatore in scadenza di contratto. È libero di decidere ciò che ritiene meglio per lui. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) Ronald, allenatore del Barcellona, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Huesca ha parlato di Lionelsta bene, si è allenato il 30 e il 31 dicembre. Non ha problemi ed è a disposizione. Sul suo, none va, come ogni altro giocatore in scadenza di contratto. È libero diciò che ritiene meglio per lui. L'articolo ilNapolista.

