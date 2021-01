Imprese turistiche salernitane, incognita 2021: ripresa o disastro definitivo? (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Rinascita o disastro totale? Il 2021 per le Imprese turistiche salernitane nasce con mille incognite. Da una parte l’auspicio della ripresa, dall’altra la certezza che se dovesse continuare il trend di chiusura della mobilità, sarà desertificazione imprenditoriale. Confcommercio, attraverso il presidente provinciale Giuseppe Gagliano, lo afferma chiaramente: “Fare ulteriori bilanci dell’anno appena trascorso è oggi superfluo. È finalmente giunto il 2021, si spera possa essere l’anno della ricostruzione del settore turistico ma purtroppo non esiste una bacchetta magica che faccia tornare tutto come prima. Giuseppe GaglianoIl Presidente nazionale Bocca giustamente rivendica il coinvolgimento delle Imprese per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Rinascita ototale? Ilper lenasce con mille incognite. Da una parte l’auspicio della, dall’altra la certezza che se dovesse continuare il trend di chiusura della mobilità, sarà desertificazione imprenditoriale. Confcommercio, attraverso il presidente provinciale Giuseppe Gagliano, lo afferma chiaramente: “Fare ulteriori bilanci dell’anno appena trascorso è oggi superfluo. È finalmente giunto il, si spera possa essere l’anno della ricostruzione del settore turistico ma purtroppo non esiste una bacchetta magica che faccia tornare tutto come prima. Giuseppe GaglianoIl Presidente nazionale Bocca giustamente rivendica il coinvolgimento delleper ...

Ultime Notizie dalla rete : Imprese turistiche Imprese turistiche salernitane, incognita 2021: ripresa o disastro definitivo? anteprima24.it Turismo alle corde, ecco 3 azioni da attivare subito

Ecco le tre aree su cui si dovrebbe investire per permettere una ripartenza del turismo italiano. Aree per soli privati, da cui lo stato dovrebbe ritirarsi ...

Camere commercio:Catanzaro,2020 anno difficile ma risultati

Rossi:sostegno a imprese e progetti futuro nonostante pandemia “Anche per la Camera di Commercio di Catanzaro, l’anno che si è appena concluso, è stato difficile, ma forse proprio per ...

